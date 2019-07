Anfiteatro aperto anche nelle ore serali ed eventi per tutti i gusti

REDAZIONE TERMOLI

Non solo la riapertura dell’anfiteatro romano, vero richiamo turistico per i tanti che decidono di visitare Larino e le sue bellezze, ma anche eventi di spicco come il settimo centenario della Cattedrale di Larino nella sua forma attuale. E’ stato presentato questa mattina il calendario degli eventi estivi del paese bassomolisano. Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Larino, Pino Puchetti, l’assessore Alice Vitiello, il Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno, il Responsabile dell’Archivio Storico Diocesano Giuseppe Mammarella, che è anche curatore delle celebrazioni per il Settimo Centenario dall’inaugurazione della Pontificia Basilica Cattedrale di Larino, ed il direttore artistico di Frentania Teatri Giandomenico Sale. Si tratta di un cartellone ricco di novità che ha tra gli eventi di spicco, dal 25 al 31 luglio, il settimo centenario della inaugurazione della Cattedrale di Larino nella sua forma attuale. E ancora attenzione all’arte, alla musica e allo spettacolo per una amministrazione che, tra gli obiettivi principali, si è posto anche quello della “ricucitura” del paese storicamente diviso in due zone. Un obiettivo che in parte è stato già realizzato con la prima edizione de “La Mediterranea”, l’evento che ha unito enogastronomia e turismo, ha aperto l’estate larinese e ha richiamato migliaia di visitatori. «E’ dal 2009 – ha affermato l’assessore Vitiello – che l’anfiteatro di Larino non veniva aperto nelle ore serali per spettacoli teatrali e musicali e per questo voglio ringraziare la Soprintendenza per la sensibilità e disponibilità che ha dimostrato in questi mesi di lavoro che ci hanno portato a questo evento tanto atteso e auspicato non solo da noi larinesi ma da tutta la popolazione».