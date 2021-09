“Anesti” cerca casa, aiutaci a trovarne una

PER INFO CONTATTARE +39 388 141 7037

Questa bellissima gattina di circa quattro mesi si chiama Anesti, nome che in greco significa “risorta”. Questo nome deriva dalla storia triste e travagliata che ha dovuto subire a pochi mesi di vita.

È stata trovata sul ciglio di una stradina di paese, tremante e con le gambine paralizzate, con i passanti incuranti che le passeggiavano accanto senza soccorrerla.

Trovata da una ragazza e dopo settimane di cure, è stata portata a casa e coccolata con tanto amore. Ora la gattina sta benissimo, è autonoma, mangia e fa i bisognini da sola. È una gattina dolcissima e gioiosa. Ha gli occhi verde mare. È molto affettuosa e sempre alla ricerca di coccole. Cammina sulle zampine anteriori e gioca come qualsiasi gattina. È stata vaccinata e sverminata. Le gambine posteriori e la coda rispondono alle sollecitazioni di un buon percorso riabilitativo ma non posso assicurare che nel tempo la piccola potrà tornare a camminare con l’utilizzo di tutte e quattro le zampe.

Purtroppo in quella casa c’erano già due gatti che non l’hanno presa affatto bene e mostrano segnali di stress e sofferenza. Non possono più tenerla e stanno cercando qualcuno che la possa adottare e trattare con l’amore che merita, possibilmente in una abitazione chiusa o con giardino confinato. Tra gli aspetti positivi che la sua condizione offre vi è quella di non vederla saltare in luoghi inopportuni come abitualmente sono soliti fare i nostri amici felini. Quindi, per chi sceglie di non avere un gattino per queste specifiche ragioni, Anesti ha un profilo che cade a pennello!

