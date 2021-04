Anestesisti trasferiti, il Comitato Molisanità: “Con una mano danno e con l’altra tolgono”

Interviene anche il Comitato Molisanità L113 dopo il caso degli anestesisti trasferiti dal San Timoteo al Cardarelli di Campobasso (QUI IL PRIMO ARTICOLO). Dopo le polemiche che sono state sollevate dalla scelta dell’Asrem di Campobasso e la decisione di trasferire un operatore da Termoli e uno da Isernia ma mantenere il livello dei servizi presso il nosocomio di Termoli (QUI IL SECONDO ARTICOLO) sul caso sono intervenute anche le rappresentanti del Comitato Molisanità Cinzia Ferrante, Debora Staniscia e Alessandra Di Pasquale. “Dopo l’inaugurazione in pompa magna dei moduli di terapia intensiva installati presso il San Timoteo, (con un tempismo invidiabile aggiungerei), si apprende dai media del provvedimento di trasferimento di ben due medici anestesisti del nostro nosocomio verso il Cardarelli di Campobasso, per il periodo di un mese. Solo grazie all’intervento del Sindaco Francesco Roberti, lo stesso è stato ridimensionato ad un unico professionista. Attualmente si contano solo 6 medici anestesisti operanti presso il San Timoteo, un numero veramente esiguo per poter gestire il contesto attuale. Nelle interviste rilasciate durante l’inaugurazione dei moduli, mi ha colpito una frase del Dg Asrem Oreste Florenzano : “Il San Timoteo ha già subito troppi tagli….”. A questo punto mi chiedo se fosse ironico…”.