Andreani (Uiltucs nazionale): “Vogliamo che si mantenga il lavoro quando cambia l’appalto”

Il rappresentante nazionale ha incontrato il consiglio territoriale del sindacato a Campobasso. Frecciata alla classe politica dal segretario regionale Guarracino: “Nessuno faccia passerelle con i lavoratori in campagna elettorale”

“I nostri contratti collettivi nazionali di lavoro sono tutti scaduti. Nel commercio, tre lavoratori su dieci sono nella cosiddetta povertà lavorativa e nel turismo sono sei su dieci. La necessità di mantenere il lavoro quando cambia l’appalto è il nostro pane quotidiano”. Il segretario nazionale della UilTucs, Paolo Andreani, dalla sede di Campobasso rivolge un appello al governo nazionale ricordando che “i nostri salari sono poveri pur lavorando e non è accettabile”.

Il segretario regionale, Pasquale Guarracino, guarda invece al futuro immediato che si sta materializzando in Molise. “Ancora non abbiamo il capitolato della Cuc, la Centrale Unica di Committenza. I committenti sentano le organizzazioni sindacali. Nella prossima campagna elettorale per le Regionali, aspetto ancora Lotito e Cesa, eletti dal Molise in Parlamento, che parlavano di commercio e il decreto Molise non si è visto”. Per questo, “non daremo a nessuno la possibilità di fare la passerella con i lavoratori molisani. Chi si candida deve avere un’idea precisa di cosa vuole fare. Non ci devono più raccontare favole”.

In particolare, “Toma è diventato presidente ed Amazon è scappata. L’assessore regionale al Lavoro (Filomena Calenda, ndr) che non ci ha incontrato per un anno, a tre mesi dalle elezioni improvvisamente si è detto disponibile”. Dal canto suo, la Uiltucs metterà in campo “iniziative per i giovani, impareremo a far leggere loro una busta paga e a dare risposte certe ai lavoratori”.

In Molise, più in generale, “manca la vocazione turistica, la legge regionale è del 1978 e non ci sono sostegni alle imprese che vogliono crescere”, anche se “Campitello Matese si sta svegliando, ci sono tanti pullman di turisti da fuori regione”, rimarca Guarracino. A parte questo, “c’è un lassismo generale, un anno fa è stata varata la legge regionale sul commercio e la tengono chiusa in un cassetto e a costo zero e hanno abrogato gli aiuti alle attività che vogliono aprire. Così – ha concluso il segretario regionale – davvero non si può continuare”. (Adimo)