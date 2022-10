Andrea Soledad Lopez rappresenterà il Molise alla finale di “Extra Cuoca 2022”

Sfida ai fornelli in programma il 24 ottobre all’Università dei Sapori di Perugia

E’ Andrea Soledad Lopez la cuoca professionista del Molise in finale alla seconda edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine”.

Le finaliste si “sfideranno ai fornelli” il giorno 24 ottobre, presso l’Università dei Sapori di Perugia, preparando in diretta le ricette proposte, in presenza della giuria nazionale che assaggerà gli elaborati per poi proclamare il giorno seguente, 25 ottobre, le 8 vincitrici.