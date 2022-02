Andrea Presti: orgoglio italiano nel bodybuilding

di Antonio Sabotino

Dopo anni di assenza di italiani nei podi del bodybuilding, l’italiano Andrea Presti decide di rompere la notorietà, classificandosi primo nel contest portoghese dell’IFBB Pro, comunemente conosciuto come Mr. Olympia, gara in cui vediamo trionfare 7 volte Arnold Schwarzenegger (attore e governatore della California dal 2003 al 2011).

L’IMPRESA STORICA

Andrea quindi, dopo 28 anni di assenza dell’influenza italiana in questa gara, spicca sul palco per la sua imponente e definita massa muscolare e, insieme al Team Yamamoto Nutrition, è riuscito a portare a termine questa mirabile impresa avendo la meglio sul tedesco Tim Budesheim (secondo) e sul brasiliano William Martins (terzo). Si tratta di un traguardo di portata storica: l’Italia del body building maschile non accedeva Mr. Olympia nella categoria “Open” (la prima e più importante della rassegna) dal lontano 1993, con Mauro Sarni e Flavio Baccianini, nell’anno in cui il britannico Dorian Yates vinse il secondo dei suoi sei titoli. Come allora, si gareggerà nell’America sudorientale: questa volta a Orlando, in Florida (nel 1993 a ospitare l’evento fu Atlanta, in Georgia) dal 7 al 10 ottobre.