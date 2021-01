Andrea Magri, campione italiano juniores 200 sl, a Palazzo San Giorgio

Praitano: «A lui un riconoscimento che in un momento del genere assume un alto valore simbolico per l’intero mondo sportivo»

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alle Attività Sportive, Luca Praitano, hanno accolto a Palazzo San Giorgio il giovane nuotatore campobassano, Andrea Magri, campione italiano nella categoria juniores dei 200 stile libero. L’atleta della società M2, accompagnato dai suoi genitori, dal suo tecnico, il professor Raffele Rampino, e da Amelia Mascioli, responsabile del Team M2, ha ricevuto, nel corso di un incontro ristretto, svoltosi nel rispetto delle regole previste dal protocollo Covid19, dalle mani del sindaco e dell’assessore, un riconoscimento per la sua vittoria del titolo italiano ai campionati juniores del 2020. “Il riconoscimento dato ad Andrea Magri – ha dichiarato il sindaco Gravina – è un appuntamento che come Amministrazione comunale, su proposta dell’assessore Praitano, abbiamo intenzione di rinnovare per dare il giusto risalto a tutti gli atleti locali che con il loro impegno rendono non solo riconoscibile la nostra realtà fuori dai confini regionali, ma rappresentano spesso un esempio di determinazione e passione profonda, capace di mettere radici nel complesso panorama sociale in cui viviamo, rendendolo più sano.” “Lo sport è uno dei settori che sta soffrendo di più il blocco delle attività determinato dall’emergenza pandemica. – ha detto l’assessore Praitano – In questo momento tutti gli atleti, professionisti o dilettanti che siano, insieme alle loro società e ai loro allenatori, stanno affrontando una prova di forza mentale e caratteriale che non deve essere sottovalutata. Lo sport e quello che riesce a dare in termini non solo di esperienze emotive, ma anche in materia di educazione e di costruzione caratteriale, soprattutto per i più giovani, ha bisogno di non sentirsi come un pianeta isolato rispetto al resto della società. Il premio che abbiamo voluto conferire ad Andrea ha, in questo momento, un valore simbolico ancora più forte perché con Andrea oggi premiamo tutti gli sportivi che stanno stringendo i denti, continuando a sudare in silenzio e in solitudine, pur di non rinunciare ai propri sogni.”

Andrea Magri, classe 2002, nasce a Campobasso da papà medico e madre professoressa. Ha una sorella di nome Elena di due anni più giovane di lui, anche lei nuotatrice. Andrea frequenta il liceo scientifico Statale A. Romita con ottimi voti e quest’anno affronterà la maturità scientifica. “Un riconoscimento che, come il titolo ottenuto mesi fa, ho il piacere di condividere con il mio tecnico, con tutta la mia società e con la mia famiglia”, ha dichiarato Andrea Magri, emozionato, durante l’incontro con il primo cittadino del capoluogo, ma anche determinato e affamato di nuovi traguardi. “Ad aprile mi aspettano i campionati assoluti e quelli di categoria, pandemia permettendo – ha aggiunto Andrea – e l’intenzione è di lavorare duro in questi mesi per portare a casa almeno una medaglia.” “Le caratteristiche che più lo rappresentano come atleta e come ragazzo sono l’educazione, la diligenza, l’umiltà, il rispetto e la caparbietà”, ha detto di lui il suo allenatore Raffele Rampino. “Il titolo italiano conquistato da Andrea nella gara dei 200 sl ai campionati juniores, rappresenta, per il Team M2, motivo di orgoglio. – ha dichiarato Amelia Mascioli – È un risultato costruito sulla forte collaborazione tra il tecnico Raffaele Rampino, che ha cresciuto Andrea sin dalle sue prime bracciate, e Simone Palombi, head coach del Tiro a volo Nuoto oggi Aurelia Nuoto, che negli ultimi due anni ha saputo far fare all’atleta ed alla nostra squadra in generale, un salto di qualità necessario per ambire a traguardi di livello nazionale.”