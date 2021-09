Andrea Lucchetta a Campobasso per il torneo internazionale di “Sitting Volley”

Inizia la Silver National League del ParaVolley e a Campobasso è tutto pronto per accogliere gli atleti e i tanti che arriveranno in regione per gli eventi collegati.

Dal 24 al 26 settembre il capoluogo molisano diventa scenario di una delle competizioni più interessanti del panorama sportivo: il torneo internazionale di Sitting Volley maschile dedicato a persone con disabilità fisiche.

Il programma degli eventi è molto intenso: si inizia domani 24 Settembre alle ore 11.00 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise con la tavola rotonda intitolata “La ripresa ed il rilancio dell’attività sportiva era Covid”. Alle ore 16.15 al Pala Unimol ci sarà la cerimonia di apertura del Silver Nation Leagues Man.

Sabato 25 Settembre ad Isernia in piazza Celestino V, alle ore 16.00 ci sarà l’esibizione dell’attività S3 nell’ambito della ‘Festa regionale dello Sport’.

Domenica 26 alle 10.00 a Campobasso in piazza Municipio ci sarà la ‘Manifestazione “S3” in piazza’, ospite d’eccezione Andrea Lucchetta, telecronista sportivo ed ex pallavolista della nazionale italiana.

Alle ore 12.00 al Palaunimol ci sarà la Cerimonia di chiusura e Premiazioni Silver Nation League.

Le competizioni sportive si terranno tutte al Palaunimol a partire da venerdì 24 settembre e fino a domenica 26 settembre e vedranno sfidarsi le squadre dell’Italia, Slovenia, Turchia, Polonia.

Per accedere agli eventi è necessario il Green pass e bisogna prenotarsi inviando una mail a questo indirizzo: silvercup@cusmolise.it

Per Info: 348. 751 3455