Andrea Greco (M5S): «Toma trova una soluzione ai problemi dei molisani: in arrivo 5 nuove auto blu»

«Stentavo a credere ai miei occhi quando ho letto l’ultima trovata del governo targato Toma-Pallante, quello che non fatico a ribattezzare il duo delle meraviglie..». Inizia così un post del consigliere regionale del M5S, Andrea Greco, che aggiunge: «Cosa si sono inventati in piena pandemia? La scoppiettante coppia d’attacco, insieme a tutta la giunta regionale, con la Delibera n. 414 del 7 novembre scorso, ha finalmente messo in campo una misura che solleverà le sorti della nostra regione: il noleggio di ben 5 nuove autovetture da 120 cavalli per utilizzo istituzionale. Insomma, mentre la Regione non riesce a reperire farmaci di fascia C a sufficienza, mentre non si trovano i necessari fondi per i non autosufficienti, mentre i molisani viaggiano a bordo di ambulanze vetuste (a guardarle sembrano mezzi del 1700 con motore a olio industriale), la Giunta pensa bene di omaggiarci con nuovi simboli dell’indifferenza. Già, per me non si tratta di semplici automobili, ma rappresentano la sensibilità dei nostri governanti rispetto ai problemi dei cittadini, con l’aggravante che quest’assurdità avviene nel bel mezzo della pandemia…Nella delibera tengono a sottolineare che le cercano 1600 di cilindrata con 120 cavalli. E che, siccome la procedura ordinaria li costringerebbe a restare 150 giorni senza macchine nuove (che incubo!), procedono direttamente con l’unica società che permette loro un noleggio di sei mesi. Il totale della spesa è di circa 18.500 euro. Diranno che è un’inezia, aggiungeranno che l’obiettivo è farvi risparmiare soldi, perché le auto in dotazione sono troppo vecchie e finiscono spesso dal meccanico… La verità, diciamocelo chiaramente, è che questi signori sono talmente scollati dalla realtà di una regione al collasso che non riescono proprio a cogliere la gravità del loro affronto. E il solo fatto che trovino il tempo di dedicarsi ad un qualcosa di così effimero fa male».