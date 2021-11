Andrea Greco (M5S): «Regione Molise in coma a causa dell’esecutivo Toma»

Conferenza dei pentastellati dopo il giudizio della Corte dei Conti. Fontana: «Su ciò che sta accadendo al Cosib informeremo l’Anac e tutti gli organi di competenza»





Dopo il giudizio della Corte dei Conti sul rendiconto 2020 e gli ultimi sviluppi sulla vicenda Cosib, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, in conferenza stampa, attaccano l’esecutivo regionale e il presidente Toma.

«Ormai lo stato di coma indotto della Regione Molise – ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, è anche a causa di Donato Toma.

Non si può più dire sempre che la colpa era di chi c’era prima.

Il rendiconto 2020 è stato completamente bocciato dalla Corte dei Conti. Non si prevede un futuro roseo e la colpa è tutta dell’esecutivo regionale e di Donato Toma. Lui che si professa da sempre un esperto contabile dice di assumere un esperto per fare il lavoro suo. Questa è la fine della legislatura. I cittadini non vogliono più sentire politici che accampano scuse sul passato.

Altrimenti alle elezioni – ha concluso Greco – è meglio non partecipare».

Il consigliere Valerio Fontana è invece intervenuto sulla vicenda Cosib: «Avevamo visto giusto. Ora l’organismo di vigilanza del Cosib ha dichiarato che l’Anac avrebbe dichiarato il falso. Questa è una dichiarazione gravissima. Tutto ciò avviene solo per salvare le poltrone.

Noi avvertiremo l’Anac di quello che sta accadendo nella nostra regione.

In Molise si va in contrasto con la legge sull’Anti corruzione. Non solo l’Anac ma informeremo – ha concluso Fontana – anche gli altri organi di competenza».