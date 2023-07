Andrea Di Lucente a Roberti: “Grazie per la fiducia e ora al lavoro!”

Prima dichiarazione pubblica di Andrea Di Lucente, nuovo vicepresidente ed assessore della giunta regionale. Si rivolge a Roberti, con un post su Facebook, ringraziandolo e promettendo il massimo impegno:

“Ringrazio il presidente Roberti per la fiducia che mi ha accordato.

I cinque anni in consiglio sono stati stimolanti, ho portato la voce dei molisani delle periferie all’interno dell’aula. Ora, da assessore, mi impegnerò ancora più a fondo. Le deleghe che il presidente mi ha assegnato sono fondamentali per il rilancio del Molise: tutti insieme dovremo impegnarci per non sprecare l’occasione. Adesso, al lavoro!”.