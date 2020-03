“Andrà tutto bene”, il messaggio di speranza che il Comune condivide con la città

Anche a Campobasso, sul balcone del Municipio da questo pomeriggio è comparso uno striscione con la scritta #andràtuttobene. A corredo del buon auspicio un arcobaleno che attraversa l’Italia, disegnata, per l’occasione con i tre colori della Nostra bandiera. Un messaggio di speranza per la città di Campobasso, in “isolamento” dopo le procedure attivate per cercare di arginare il diffondersi del virus. L’occasione è ottima per rimarcare alla cittadinanza che bisogna spostarsi solo in caso di necessità.