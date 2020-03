«Andare all’ufficio postale solo per operazioni indifferibili e urgenti»

L’invito è dell’amministrazione comunale di Campobasso che annuncia controlli a campione per verificarne la tipologia effettiva

CAMPOBASSO. L’amministrazione comunale invita i cittadini «a recarsi all’ufficio postale solo per operazioni indifferibili e urgenti» e comunica che «saranno effettuati controlli a campione per verificare l’urgenza e l’inderogabilità delle operazioni di coloro che si rechereanno all’ufficio postale ai sensi delle disposizioni previste dal Dpcm dell’11 marzo 2020. i trasgressori saranno segnalati all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice Penale punibile con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro».