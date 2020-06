“Sale a sei il numero delle volte che la locale croce rossa, sede provinciale di Isernia collocata presso i locali dell’ex scuola media Andrea d’Isernia di via G. Pascoli, subisce danni insieme al parco autoambulanze”.

A dichiararlo è il Presidente della sezione pentra, Fabio Rea, che ha denunciato all’autorità giudiziaria quanto accaduto la scorsa notte: “Non se ne può più, subiamo atti vandalici ripetutamente e sinora sono migliaia gli euro occorsi per riparare i danni alle ambulanze vandalizzate. Non riteniamo che gli autori siano solo giovani ubriachi di fine movida notturna. Siamo autorizzati a pensare che c’è qualcosa di più… Come si fa a trasportare grossi vasi di fiori e buttarli poi esclusivamente all’entrata della nostra sede. Faremo richiesta di installare telecamere di sorveglianza per punire i colpevoli che inspiegabilmente e continuatamente bersagliano la nostra Croce Rossa Italiana”.

Ancora vandalismo ai danni della Croce Rossa di Isernia Indietro 1 di 2 Avanti