Ancora un’odissea per i pendolari molisani, il treno per Roma non c’è, ma nessuno lo sa

Altri cittadini che dovevano scendere a Venafro sono stati lasciati a Cassino

Sembra ormai non fare più notizia, ed è questa la vera tragedia. I disservizi sui treni molisani sono talmente all’ordine del giorno che sono ormai divenuti consuetudine e normalità, tanto da non scandalizzare più nessuno. Ma noi continuiamo a raccontare quella che riteniamo essere non solo un’ingiustizia, ma un vero e proprio segno di inciviltà ai danni dei cittadini della regione.

E’ ancora una volta la pagina Facebook “Il binario 20 bis” a denunciare l’ennesimo disservizio.

Da Isernia partono due bus sostitutivi alle 14.50 con direzione Venafro dove i pendolari avrebbero dovuto prendere il treno per Roma. Un treno che non è mai arrivato. Ovviamente senza preavviso alcuno (in foto l’attesa a Venafro). Le strade alternative, valutate sul posto, hanno portato alla destinazione Cassino. Ma non per tutti, solo per quelli che avevano urgenza. Alle 17 sono giunti ennesimi autobus sostitutivi. E persone che attendevano a Venafro propri parenti, non li hanno visti arrivare: sono stati lasciati a Cassino. Ecco tutto questo rappresenta una vera e propria vergogna a cui nessuno sa, o vuole, dare risposta.

Foto: pagina Facebook “Il binario 20 bis”