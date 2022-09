Ancora uno stop ai ricoveri in Ortopedia al San Timoteo

Ancora un blocco ricoveri nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Dopo lo stop avvenuto già subito dopo il 15 agosto la storia torna a ripetersi.

Il reparto diretto dal facente funzioni Giuseppe Gagliardi dal 3 settembre non accetta ulteriori patologie traumatologiche chirurgiche.

Il problema, oramai sotto gli occhi di tutti, è la carenza di personale. In questo momento, infatti, nel reparto è presente un solo medico e questo, dunque, non garantisce nessun tipo di sicurezza per chi deve ricoverarsi. Si procederà al trasferimento presso altri presidi ospedalieri.

Il blocco è stato comunicato dallo stesso dottor Gagliardi ai vertici dell’azienda sanitaria locale.