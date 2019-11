Ancora un’auto in fiamme, caccia al piromane

POGGIO SANNITA. È la terza volta nel giro di pochi mesi. Tutto il paese a caccia del piromane fantasma. L’episodio nelle ore serali di ieri, domenica 24 novembre. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Agnone, coordinati dal capitano Christian Proietti, una Fiat 500 lasciata in sosta, lungo una strada del paese, è stata avvolta dalle fiamme e distrutta. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Nelle scorse settimane altre auto vennero incendiate, presumibilmente da qualcuno del posto. I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità del piromane. Intanto, in paese cresce l’apprensione dei residenti che hanno paura di lasciare i propri veicoli in sosta lungo le strade pubbliche soprattutto nelle ore notturne. Da più parti si invoca l’intervento dell’amministrazione comunale che dovrebbe far installare un sistema di video sorveglianza