Ancora una volta il commercio su aree pubbliche rimane penalizzato

Resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento in cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse. Tuttavia l’atteggiamento di prudenza massima che l’ANVA CONFESERCENTI MOLISE ha adottato nell’organizzazione della fiera mensile da Luglio fino a Settembre, come l’accesso nelle aree controllato per evitare assembramenti con la misurazione della temperatura, la predisposizione del gel disinfettante e sanificazione presso ogni attrazione NON SONO STATI CONVINCENTI per questa amministrazione comunale a concedere l’ok alla fiera prenatalizia.

Attendevamo con ansia il nuovo DPCM del 3 dicembre afferma ANNA valente Presidente ANVA CONFESERCENTI MOLISE “speravamo in uno spiraglio per poter svolgere la fiera-mercato in occasione del Natale, purtroppo questo non è avvenuto. Il settore del commercio ambulante è in ginocchio, molte imprese stanno chiudendo o chiuderanno. Non può essere, questa categoria, l’untore di un virus maledetto. Non si può addebitare a queste attività la mancanza di controllo sui cittadini che non rispettano le regole”.

Non siamo a conoscenza, fino ad ora, di casi di contagio nei mercati e in quelle poche fiere o manifestazioni autorizzate che hanno rispettato le misure anti-Covid, rispettose di tutti i protocolli per garantire il massimo della sicurezza.

La nostra attenzione, si è sempre dunque concentrata sull’unico versante possibile: l’adozione di misure e prescrizioni straordinarie così come devono essere dispiegate a tutela del cittadino ma abbiamo constatato sulla base di segnalazioni pervenuteci che non è misura applicata da altre attività chiuse che sono state potenzialmente foriere di assembramenti senza controlli. Invece si è pensato di penalizzare il commercio più sicuro, quello all’aperto.

Sarà nostra premura insistere per dare equità di trattamento ed informarvi dell’atteso appuntamento mensile con la Fiera-mercato Campobassana