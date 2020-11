Ancora una vittima per Covid alla Samnium, il responsabile: “Anziani senza assistenza”

Ancora una morte per Covid in Molise. E’ deceduta questa notte un’anziana di 93 anni presso la Casa di Riposo Samnium di Vinchiaturo. Si tratta della terza vittima in poche ore nella struttura dove la situazione si sta facendo sempre più pesante. Ieri il decesso di altri due anziani e questa mattina, domenica 8 novembre, la notizia della morte della 93enne che si trovava nella Casa di Riposo ma era originaria di Mirabello. Salgono così a 51 le vittime del Covid in Molise.

“Questa mattina, intorno alle 4, – ha riferito al Quotidiano il responsabile della struttura Giuseppe Colamaio – abbiamo registrato il terzo decesso per Covid. La situazione è pesante soprattutto perché gli anziani vivono ore di attesa nella consapevolezza che non esiste per loro sanità e assistenza pubblica. Ieri – ha proseguito – dopo il primo episodio del rifiuto di un ricovero, messo nero su bianco dal 118, ce n’è stato un altro. Dopo ora di pranzo c’è stata la visita delle Usca che dopo aver visitato l’anziana, hanno allertato il 118 perché la stessa, con difficoltà respiratorie, aveva bisogno del ricovero. Il 118 è venuto ma anche questa volta non è stato possibile ricoverare l’anziana che è deceduta poi in nottata. E questa volta non c’è stato lasciato neanche il certificato per il mancato ricovero.”

Ora com’è la situazione nella struttura?

“Ora abbiamo altri 17 anziani positivi con patologie pregresse. Ma al momento la situazione è stabile. Ma questo virus ci ha insegnato che le condizioni di salute possono precipitare da un momento all’altro”.