Ancora una tragedia sulle strade molisane: 2 morti sulla SS 17

Ore 11.50 – Il call center 3G, dove la giovane coppia prestava servizio, oggi resterà chiuso in segno di lutto. Inoltre è stato appena ripristinato il traffico sulla SS17, chiuso all’altezza dell’incidente dalle 7.30 di stamane.

Ore 10.30 – Purtroppo è deceduta anche l’altra persona trasportata d’urgenza all’ospedale: si tratta Annalisa Salvati, 41enne moglie di Angelo Iorio, anche lei di Bojano. La coppia lascia cinque figli ed era molto conosciuta nel capoluogo in quanto lavoravano entrambi presso il call center 3G. I due viaggiavano a bordo della Hyundai. Ferito A.M., l’occupante della Mercedes.

Ore 10 – A perdere la vita il 47enne Angelo Iorio, nato a Campobasso ma residente a Bojano.

Ancora un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 7.30 sulla SS17 al km 211.150 all’altezza del bivio per San Polo Matese: due autovetture, una Mercedes ed una Hyundai di media cilindrata cono entrate in collisione per cause ancora al vaglio di Carabinieri e uomini Anas intervenuti sul posto insieme ad un’ambulanza del 118. Purtroppo si registra un decesso e un ferito grave trasportato in ospedale a poche ore dalla strage sulla Bifernina costata la vita, ieri, a cinque persone. Il traffico è stato deviato dal km 210.200 al km 212.600 all’interno della zona industriale di Campochiaro.