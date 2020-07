Ancora una tragedia sull’asfalto, incidente mortale a Monteroduni

Ancora sangue sulle strade molisane. Questa volta teatro della tragedia una strada a Monteroduni, piccolo centro in provincia di Isernia. Per cause in corso di accertamento c’è stato un tragico schianto tra due vetture. Un impatto violento che non ha lasciato scampo a uno dei conducenti, che ha avuto la peggio. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 anche gli uomini dell’Anas, i vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’ennesimo incidente stradale. Guidava una Bmw e con lui pare ci fosse un amico, poi lo scontro con un’altra auto.