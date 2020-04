Ancora una donazione di mascherine a Montenero, «Grazie di cuore»

«Questa mattina -ha affermato il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini- abbiamo ricevuto una donazione di mille mascherine da due imprenditori locali, Luciano ed Alex Sparvieri, titolari della ditta Alco Srl di Montenero di Bisaccia.

Ringrazio di cuore a nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza questi imprenditori e chi, come loro, in questo periodo di emergenza si sta distinguendo per grandi e piccoli gesti di generosità nei confronti della popolazione locale. Grazie davvero.

Informo che le mascherine saranno messe a disposizione dei cittadini e che potranno essere ritirate, in caso di necessità, presso le sedi della “Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets” e dell’Associazione “Odv Cuore Montenero”.

Oggi voglio esprimere il mio apprezzamento per il Presidente della Regione Molise Donato Toma per aver stanziato 58 milioni di euro necessari a fronteggiare l’emergenza economica della nostra regione e, nello specifico, le attività produttive, i lavoratori, l’inclusione sociale, le famiglie e la sanità; confido che questo denaro possa raggiungere al più presto chi ne ha davvero bisogno e che possa servire a risollevare le sorti del nostro Molise, che resta una piccola regione dal cuore grande».