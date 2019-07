Ancora una domenica senza acqua: «Siamo esasperati. Non ce la facciamo più»

REDAZIONE TERMOLI

E’ una vera e propria emergenza quella che si sta vivendo a Larino dove da quasi due mesi i residenti sono costretti a stare senza acqua di domenica. L’ultima in ordine di tempo proprio nella giornata di oggi quando, esasperati, sono stati alcuni lettori a contattare la nostra redazione. «Non è possibile che dopo due mesi ci troviamo ancora a stare di domenica senza acqua – lo sfogo telefonico – a Larino non abbiamo acqua da questa mattina alle 10.30 e non è normale che stiamo passando l’estate senza la possibilità di lavarci oppure usufruire dei servizi indispensabili quando torniamo da lavoro mentre il problema principale resta quello del divieto di transito nel centro storico». L’amministrazione comunale di Larino aveva provveduto a comunicare la necessità di sospendere l’erogazione del flusso idrico nelle abitazioni attraverso un post apparso sulla pagina Facebook ufficiale del Comune nella mattinata di oggi. «A causa della minore disponibilità di acqua che Molise Acque fornisce al nostro comune, si comunica che il flusso idrico sarà interrotto dalle ore 10.30 alle ore 18.00». E il flusso idrico tornato in tarda serata non ha certo messo fine ai problemi e alle polemiche. Per il basso Molise, infatti, quella targata 2019 sta diventando una stagione nera dal punto di vista dell’emergenza idrica. Non passa fine settimana senza che le amministrazioni comunali debbano comunicare ai propri concittadini la necessità di sospendere l’erogazione dell’acqua per permettere ai serbatoi comunali di riempirsi nuovamente. La speranza di tutti i bassomolisani è che l’Acquedotto Molisano Centrale possa presto entrare del tutto in funzione dopo le varie “prove tecniche” che si stanno effettuando in queste settimane affinché finalmente anche la zona costiera sia libera dai problemi di acqua che non c’è.