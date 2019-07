Ancora un tentativo di incendio in carcere, due agenti finiscono in ospedale

CAMPOBASSO

Ancora un altro grave episodio si è verificato quest’oggi nella Casa Circondarale e di Reclusione di Campobasso. Un detenuto ha bruciato un materasso situato all’interno di una cella, ma per fortuna il gesto non ha provocato serie conseguenze. I due agenti penitenziari intervenuti al fine di spegnere l’inizio di incendio sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale. «Il problema maggiore che abbiamo – ha detto Aldo di Giacomo, Segretario Generale del S.PP., raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – che avendo chiuso gli ospedali psichiatrici e essendo già pieni i centri specializzati ad accogliere elementi borderline, di conseguenza le carceri si riempiono di questi elementi borderline».

Ricordiamo l’episodio ben più grave verificatosi lo scorso 22 maggio sempre nel carcere di via Cavour dove le conseguenze furono notevoli (Leggi l’articolo qui).

FOTO DI REPERTORIO