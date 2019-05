Ancora un successo per l’I.I.S.S. Alfano al ‘Debate Day’

REDAZIONE TERMOLI

Ottimi risultati per gli alunni dell’IISS Alfano nel “Debate Day” che si è svolto sabato 11 maggio presso il liceo Majorana-Fascitelli di Isernia, scuola polo regionale per il debate: la squadra Retoromastix, formata dagli alunni Maria Teresa D’Anello, Edoardo Pinti (3A Liceo classico), Valentina Manganelli (4B Liceo classico) e Federica Parlapiano (5A Liceo classico), si è classificata al primo posto, superando in finale la squadra dell’ISIS Cuoco-Manuppella di Isernia, mentre la squadra “Confuto ergo sum”, formata dagli alunni Sara Leccese, Beatrice Lemme (3B Liceo classico), Chiara Cappella e Giuseppe Terone (4B Lico classico) si è classificata al terzo posto della classifica generale. Molto positivi anche i risultati nella classifica individuale, dove i nostri oratori si sono classificati tra i primi (Federica Parlapiano al terzo posto, Giuseppe Terone al quinto e Chiara Cappella al sesto). Congratulazioni ai “debaters” dell’IISS Alfano e ai docenti che li hanno preparati ed accompagnati, i proff. Mario Mascilongo e Giovanni Francesco Massaro.