Ancora un sabato notte di ordinario vandalismo in città

L’assessore Cretella: «Tutto ciò ci lascia senza parole. Grazie alla Sea per l’ottimo e tempestivo intervento»

CAMPOBASSO. Notte di (purtroppo) ordinario vandalismo contro alberi, cestini per i rifiuti e altri arredi urbani. La denuncia arriva dall’assessore comunale all’Ambiente, Simone Cretella che, direttamente dal suo profilo social ufficiale, ha ringraziato la Sea (la municipalizzata che si occupa del servizio di raccolta rifiuti e pulizia urbana) per la pulizia tempestiva effettuata: «Accadono cose di notte che lasciano davvero senza parole. Ignobili atti di vandalismo contro i beni comuni, compiuti da gentucola impotente e vigliacca, evidentemente troppo annoiata per sfogare le proprie frustrazioni contro inermi alberi, cestini ed arredi urbani.

Non vi accorgerete di nulla – ha concluso l’assessore – perché di notte, fortunatamente, gira anche gente che lavora, con passione, efficienza ed amore per la città. Grazie agli operatori della Sea per l’ottimo e tempestivo intervento».