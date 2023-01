Per la 18esima giornata di campionato tra Campobasso e Castel di Sangro, ufficiale il nuovo rinvio. Uno strato abbondante di neve ghiacciata sul terreno del Selvapiana non permetterà di giocare il match domani. La Lega ha individuato in mercoledì 1 Febbraio 2023, sempre alle ore 15:00, la nuova data in cui poter recuperare la gara.