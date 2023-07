Ancora un mortale sulle strade molisane, tragico scontro sulla Statale 85

Le strade molisane si tingono ancora una volta di sangue. Un tragico incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio, giovedì 6 luglio, intorno alle 15.30 lungo la Strada Statale 85, precisamente al chilometro 11 in territorio di Sesto Campano.

Per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti si sono scontri tre veicoli, due auto e un mezzo pesante. Tragico il bilancio che al momento conta una vittima e un ferito trasportato in ospedale dai sanitari del 118. A perdere la vita un uomo di 79 anni di Vietri sul Mare che era a bordo della Opel bianca. Ferito un ragazzo che viaggiava sulla Fiat 500.

Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e personale Anas per regolare la circolazione.

Traffico bloccato con deviazione per Napoli al chilometro 16 della SS 85 per San Pietro Infine.

Seguono aggiornamenti