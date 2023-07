Ancora un incidente sulle strade molisane: scontro tra auto e furgone sulla SS 647

Ennesimo incidente sulle strade molisane: dopo il tir finito fuori strada questa mattina, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 luglio, si è registrato uno scontro lungo la Strada Statale 647, precisamente al chilometro 65+600 in territorio di Larino. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate una Fiat Idea e un furgone Iveco: si è trattato di un tamponamento il cui bilancio è di due feriti lievi. Le persone coinvolte, medicate sul posto, non hanno riportato gravi conseguenze, per loro solo tanto spavento.

Sul posto le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e personale Anas per regolare la circolazione.