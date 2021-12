Ancora un incidente sulla Statale 87 Sannitica, due feriti

Scontro tra un’auto e un furgone all’altezza del bivio per Campolieto

Ancora un incidente sulle strade molisane e ancora una volta, purtroppo, con feriti. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 dicembre, lungo la Statale 87, nei pressi del bivio del Campolieto.

A scontrarsi, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, sono state un’auto e un furgone. Due i feriti che sono stati immediatamente trasportati in pronto soccorso dalle ambulanze del 118 giunte sul posto.

Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri, a cui spetterà la ricostruzione della dinamica, per i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco del comando di Campobasso e il personale Anas per regolare la circolazione.

Seguono aggiornamenti