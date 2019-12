Ancora un incidente sulla Statale 87, due feriti (foto)

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13.30 di oggi, martedì 31 dicembre, lungo la strada statale 87, precisamente al chilometro 120.100, in territorio di Busso, all’altezza della stazione di rifornimento. Coinvolte nel sinistro una Fiat 600 e un’Alfa Romeo. Le cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che una delle autovetture abbia effettuato una manovra non consentita. Feriti i conducenti delle due auto, per fortuna in maniera non grave, medicati dai sanitari del 118 prontamente giunti sul posto. Il tratto stradale è spesso teatro di incidenti anche molto gravi. Per fortuna questa volta non ci sono state conseguenze serie per le persone coinvolte.

Sul luogo dell’incidente, oltre alle ambulanze del 118, anche Vigili del Fuoco di Campobasso, Polstrada del capoluogo, Carabinieri e personale Anas.

