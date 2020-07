Ancora un incidente sulla Bifernina: 3 vetture coinvolte e un ferito in ospedale

Ancora una volta la Bifernina si conferma arteria molto pericolosa. L’ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto questo pomeriggio, mercoledì 15 luglio, intorno alle 19. A scontrarsi sono state tre vetture al chilometro 42.200 della SS 647, subito dopo il bivio di Lucito. Un ferito in condizione serie trasportato imemdiatamente in ospedale dall’ambulanza del 118 giunta prontamente sul luogo del sinistro. Sul posto anche Carabinieri, Guarda di Finanza e personale Anas.

