Ancora un incendio lungo la Statale Adriatica, le fiamme lambiscono le abitazioni

Dopo quelli di questa notte e questa mattina, un altro vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio, martedì 4 agosto, intorno alle 15.30, lungo la Statale Adriatica, nei pressi della Ferrovia e dell’Autostrada, questa volta tra Vasto e San Salvo. Favorito dal forte vento di scirocco che tira in maniera “violenta” sulla zona, il rogo si sta estendendo a vista d’occhio e alcune abitazioni sono lambite dalle fiamme. Le auto in transito sulla Statale procedono molto lentamente anche perché a tratti il fumo non permette di procedere con una vista ottimale. Sono interessate zone boschive, aree verdi e coltivate, oltre che alcune abitazioni presenti in zona. Sul posto Vigili del Fuoco, carabinieri e un elicottero che dall’alto sta monitorando la situazione.

Un mezzo dall’alto ha provveduto a “scaricare” acqua sul posto, ma le fiamme al momento, ore 16.30, continuano ad espandersi. Il tratto di Statale interessato dalle fiamme è stato momentaneamente chiuso al traffico.