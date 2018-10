Ancora un furto portato a segno in una scuola, rubati 5 computer a Sesto Campano

SESTO CAMPANO

Ancora un furto nelle scuole. Dopo la San Giovanni di Bosco di Isernia, sempre nella notte, i ladri hanno preso di mira anche un istituto a Sesto Campano. Le indagini sono ancora in corso, ma gli stessi malviventi potrebbero aver agito in entrambi gli edifici. Dopo aver rotto con una spallata il portone d’ingresso della scuola di Sesto Campano, i furfanti hanno sottratto cinque computer che hanno poi riposto in una stanzetta. Gli apparecchi erano comunque di vecchia generazione e quindi di poco valore. All’arrivo il personale scolastico ha preso atto dell’accaduto ed ha immediatamente informato gli operatori delle Forze dell’Ordine che, recandosi sul posto, hanno provveduto a svolgere i rilievi del caso. Dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che i ladri abbiano lasciato delle tracce prima di dileguarsi nel buio, utili alle indagini dei carabinieri.