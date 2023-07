Ancora un furto d’auto a Campobasso, ladri in azione in piazza Molise

La notte scorsa i malviventi sono riusciti a impossessarsi di un’Alfa Giulia e dileguarsi nel nulla. I mezzi rubati vengono usati o per commettere altri reati o riciclati nel mercato nero dei pezzi di ricambio

A Campobasso un ennesimo furto d’auto è stato messo a segno durante la notte scorsa, in Piazza Molise. I ladri sono riusciti a fuggire a bordo di un’Alfa Giulia, lasciando il proprietario frustrato e impotente. L’episodio è stato prontamente denunciato presso gli uffici della Questura, che stanno conducendo le indagini sull’incremento di reati simili .

Negli ultimi tempi, il Molise ha assistito a un preoccupante aumento di episodi di furto d’auto. Secondo le autorità locali, le vetture più colpite sono le Fiat Panda e le Jeep, entrambe prodotte dalla casa automobilistica torinese.

Le forze dell’ordine si trovano di fronte a una sfida impegnativa, cercando di identificare i responsabili di questi crimini e mettere fine a questa ondata di furti. Sono state avviate indagini approfondite per individuare possibili collegamenti tra i vari casi e stabilire se dietro ci sia una banda organizzata.

Le auto rubate possono essere utilizzate per scopi illegali, come il traffico di droga o il loro smontaggio e la vendita dei pezzi di ricambio. Pertanto, è essenziale che i cittadini siano consapevoli di prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere i propri veicoli.

Le autorità locali stanno consigliando ai residenti di adottare misure di sicurezza aggiuntive, come l’installazione di antifurti e la scelta di parcheggi ben illuminati e sorvegliati. Inoltre, è fondamentale non lasciare oggetti di valore a vista all’interno dell’auto, poiché potrebbero attirare l’attenzione dei ladri.

La Polizia ha sottolineato l’importanza di segnalare immediatamente qualsiasi attività sospetta o veicoli non identificati alle autorità competenti. Queste informazioni potrebbero essere cruciali per le indagini e aiutare a individuare e catturare i responsabili.

Le forze dell’ordine sono determinate a porre fine a questa serie di furti d’auto, rafforzando la presenza sul territorio e intensificando i controlli. Tuttavia, la collaborazione della comunità è fondamentale per affrontare efficacemente questo problema, con la speranza di riportare la sicurezza e la tranquillità nelle strade di Campobasso e nel Molise.

In attesa di ulteriori sviluppi e risultati delle indagini, la popolazione locale resta in allerta e si augura che l’azione delle forze dell’ordine possa portare presto alla cattura dei responsabili di questi furti d’auto sempre più frequenti nella regione.