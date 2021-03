Ancora un decesso per Covid, muore 41enne di San Martino

Si allunga la scia di persone decedute a causa del Covid in basso Molise. A perdere la vita, questa volta, è stata una 41enne di San Martino. Stando alle indiscrezioni che circolano, la giovane si sarebbe recata in un ospedale romano per un intervento chirurgico e durante la degenza si sarebbe positivizzata: il decesso è avvenunto presso l’ospedale Tor Vergata di Roma. La morte è avvenuta fuori regione dove la donna sarebbe andata per altri motivi di salute, senza dunque essere stata trasferita dagli ospedali molisani con la Cross.