Ancora un decesso Covid al Cardarelli: muore 71enne di Santa Croce di Magliano

Giornata nera per i decessi Covid in Molise. A morire nella notte appena trascorsa presso il reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli di Campobasso un 71enne di Santa Croce di Magliano. Vicinanza e cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale e dal sindaco Alberto Florio: “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del Sig. Casciano che è venuto a mancare, in ospedale, la notte scorsa, a causa delle complicanze dovute all’infezione da Covid-19. Attualmente, in ospedale, le persone ricoverate a causa dell’infezione Covid-19, sono 5 , di cui 2 ricoverate in ospedali di fuori Regione. Ancora una volta, faccio appello alla coscienza e alla responsabilità di tutti: riduciamo quanto più possibile i contatti, anche un solo contatto, è un contatto di troppo, e questo vale anche e soprattutto nell’ambito familiare. Seguiamo e rispettiamo tutte le regole che la zona rossa ci impone. I sacrifici di ieri e di oggi, ci permetteranno, insieme ai vaccini, di vedere la luce in fondo al tunnel, e di riprendere in mano la nostra vita”.