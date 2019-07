Arriva da una stagione divisa tra Pianese e Gavorrano, oggi Leonardo Brenci, centrocampista classe 1994, approda a Campobasso. Cresciuto nelle giovanili del Siena nella sua carriera ha collezionato oltre 100 presenze in serie D. Olbia, Agropoli, L’Aquila e Budoni hanno puntato su di lui nelle diverse stagioni. «Sono felice di poter dare il mio massimo contributo al Campobasso – le sue parole – darò il 100% in tutti gli allenamenti e ogni volta che verrò chiamato in causa».