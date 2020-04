«Ancora troppa gente in giro» il sindaco bacchetta i cittadini

Travaglini esprime anche solidarietà al sindaco di San Salvo per la difficile situazione alla Pilkington

«Purtroppo questa mattina ho appurato che moltissimi cittadini erano in giro per svariati motivi e, soprattutto, erano in coda fuori dai supermercati per fare la spesa. Credo a questo punto che a molti, anzi troppi, sia sfuggito il fatto che ci troviamo in emergenza sanitaria mondiale e che ci sono pericoli per la salute». E’ il commento del sindaco di Montenero, Nicola Travaglini che bacchetta i suoi cittadini. «Francamente non capisco ancora il motivo per il quale, nonostante la disponibilità fornita dagli esercizi commerciali, siano ancora in pochi a usufruire del servizio di consegna a domicilio; dobbiamo comprendere una volta per tutte che il sacrificio di restare a casa in questo periodo è essenziale per il nostro futuro.

Ribadisco che in questi giorni, anche a seguito della Circolare del Ministero dell’Interno, le Forze dell’Ordine intensificheranno i controlli sul territorio e sanzioneranno pesantemente chi si troverà in giro senza un valido motivo. Vi informo -continua il sindaco Travaglini- che nella giornata di ieri, assieme agli altri colleghi sindaci del Basso Molise, abbiamo inviato una lettera al Presidente della Regione Abruzzo e al Presidente della Provincia di Chieti, affinché trovino soluzioni immediate alla crisi industriale che sta vivendo la Pilkington di San Salvo: lo spegnimento dei forni float, infatti, potrebbe comportare una diminuzione della produzione e una conseguente contrazione dei livelli occupazionali, con ricadute negative sui tanti operai, anche molisani, che lavorano nello stabilimento abruzzese. Nell’esprimere la nostra solidarietà al sindaco di San Salvo per questa difficile situazione, esprimo anche la mia sincera vicinanza ai tanti operai monteneresi e bassomolisani che lavorano alla Pilkington, con l’auspicio che questo momento di crisi possa essere scongiurato al più presto».