Ancora successi per l’Alberghiero nel concorso ‘Fib Junior Cup’

REDAZIONE TERMOLI

Ennesimo successo per l’Alberghiero, che ha vinto il primo premio in sala e il secondo in caffetteria nel Concorso Interregionale indetto dalla Federazione nazionale Barman “FIB JUNIOR CUP”. La competizione si è svolta presso l’Istituto alberghiero di Casamassima, in provincia di Bari. Gli studenti vincitori sono stati Isabela Catalano e Carlo Andrea Vitulli che sono stati accompagnati dal team di docenti dell’Alberghiero termolese composto da Antonio Azzarone e Raffaella Di Tullio con il supporto della professoressa di cucina Ramona Pizzella.