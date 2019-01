Ancora siringhe rinvenute in pieno centro a Campobasso

Ancora sirignhe rinvenute in pieno centro a Campobasso. La segnalazione di oggi, lunedì 28 gennaio, ci arriva da un nostro lettore. Almeno cinque le siringhe, ben visibili dalle foto, presenti nella villetta di via Ugo Petrella, proprio davanti alla sede dell’Asrem. Fenomeno sempre più diligante in città, sono numerosissimi infatti i casi che si stanno registrando in queste ultime settimane e che vengono puntualmente riportati alla nostra redazione.