Siringhe utilizzate e gettate a terra. In poche ore una doppia segnalazione con tanto di foto sul gruppo Facebook A.f.d.m. Una ritrovata sulla spiaggia libera e l’altra in pieno centro, nei pressi del sottopasso ferroviario. Lo sdegno accomuna i commenti dei termolesi che hanno invocato la videosorveglianza. “Ci vogliono le telecamere”, “Come ogni anno la storia non cambia” e addirittura qualcuno che ha purtroppo commentato che lo scorso anno una bambina si è punta proprio sulla spiaggia libera.