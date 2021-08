Ancora roghi in basso Molise, fiamme sul lungomare. Paura in spiaggia (VIDEO E FOTO)

Dopo gli incendi che nella giornata di ieri hanno interessato nuovamente la zona di Campomarino del bosco Fantine e quella di Guglionesi, torna l’incubo incendi sul lungomare nord di Termoli. Come mostrano le immagini le fiamme molto alte hanno interessato la zona di fronte alla Torretta, accanto alla linea ferroviaria. L’incendio ha attirato molte persone anche perch√© a due passi dalla spiaggia e dal parcheggio delle auto. Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco che si sono occupati dello spegnimento delle fiamme. Sono giornate campali per i vigili del fuoco in basso Molise: dopo il maxi incendio di domenica scorsa che ha distrutto la pineta di Campomarino e l’agro di Guglionesi (QUI L’APPROFONDIMENTO) continua l’incubo degli incendi. Per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio la Polizia Municipale ha chiuso la strada all’altezza della rotonda del lungomare andando verso Vasto deviando il traffico su strade alternative. E’ sta chiusa temporaneamente anche la tangenziale di Termoli al chilometro 6 che corrisponde alla rampa per il litorale nord mentre la Statale 16 risulta percorribile. Sul sito di Trenitalia, invece, sono stati segnalati dei rallentamenti con ritardi delle percorrenze fino a 20 minuti per i treni in viaggio sulla tratta Adriatica.

(Notizia in aggiornamento)