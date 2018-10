Ancora rifiuti abbandonati, inciviltà in viale Manzoni (LE FOTO)

CAMPOBASSO

Non si fermano i furbetti dell’immondizia. Attraversando la città di Campobasso, ci si imbatte, purtroppo, in un malcostume che sta prendendo sempre più piede: l’abbandono dei rifiuti. Questa volta la segnalazione si è spostata in viale Manzoni. I residenti della zona, da mesi, lamentano il degrado che c’è davanti le proprie abitazioni. Da tempo, infatti, i cassonetti sono presi di mira dai furbetti della differenziata, da quanti, cioè, preferiscono caricarsi in macchina rifiuti di ogni genere ed abbandonarli nel primo posto utile, lontano dalla propria casa. «Sono mesi che vediamo gente arrivare sotto i nostri palazzi con le macchine cariche di sacchi di immondizia e rifiuti di ogni genere. Aprono il portellone della propria auto e buttano di tutto. Vecchi televisori, frigoriferi, copertoni, forni» la critica dei residenti di viale Manzoni. «Non è possibile assistere a questa inciviltà. Chi di dovere deve intervenire immediatamente» hanno detto ancora. I residenti chiedono, inoltre, che, anche in questa zona, siano installate le telecamere di videosorveglianza che il comune ha già posizionato in altre vie della città. «È necessario che anche da noi ci siano le telecamere, non possiamo stare sulla finestra per fotografare le auto degli incivili che vengono ad abbandonare i loro rifiuti sotto casa nostra. È dovere delle istituzioni vigilare su tutto il territorio e non solo in certe zone» hanno concluso.