Ancora piogge sul Molise, ma in progressiva attenuazione

www.meteoinmolise.com

INIZIO SETTIMANA: il maltempo placherà la sua forza nelle prossime ore, grazie allo spostamento della perturbazione verso est-sud/est. Il vortice ciclonico, si sposterà sul Basso Tirreno e poi al Sud Italia, attenuandosi d’intensità. Oltre alla tanta pioggia, i venti spirano ancora molto sostenuti e lo scirocco molto intenso in Adriatico favorisce ancora l’acqua alta a Venezia, di nuovo su livelli importanti.

PREVISIONI METEO ITALIA PER DOMANI: l’instabilità insisterà al Sud e sulle due Isole Maggiori, in parte anche sull’Abruzzo e sul Molise, ma con precipitazioni intermittenti in progressivo esaurimento. Solo sul Salento saranno possibili dei rovesci ancora localmente forti. Resterà parecchio grigiore anche sul Nord-Ovest, con qualche pioggia che si attarderà nelle primissime ore del giorno sul Basso Piemonte. Le temperature si manterranno miti e risaliranno al Nord e lungo i versanti tirrenici, specie laddove faranno capolino le maggiori schiarite.

Previsioni per i prossimi giorni:

Meteo lunedì: nella prima parte della giornata diffusa instabilità con alternanza di addensamenti associati a locali precipitazioni. Nel pomeriggio, tende a migliorare ad iniziare dalle aree più occidentali della regione, permane, altresì, la possibilità di isolati rovesci sulle aree costiere e sui rilievi centro-orientali. Venti deboli o moderati da nord. Temperature stazionarie.

Meteo martedì: cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutta la regione. Le aree soleggiate, specie nel pomeriggio, saranno presenti sia sulla provincia di Isernia che su quella di Campobasso, Venti deboli. Temperature in lieve aumento nei valori diurni.

Meteo mercoledì: al mattino, poco nuvoloso sul Molise centro-orientale e parzialmente nuvoloso su isernino, venafrano e Matese. Nel pomeriggio nubi in aumento. In serata attesi piovaschi e rovesci sparsi per il transito di un nuovo fronte perturbato di matrice atlantica. Venti in rinforzo da sud. Temperature in lieve diminuzione.