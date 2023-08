Ancora nessuna traccia del sub 54enne termolese: ricerche riprese all’alba alle Tremiti

Le ricerche andate avanti fino a notte fonda e riprese questa mattina, giovedì 24 agosto, all’alba, non hanno dato, purtroppo, ancora nessun esito positivo. Nessuna traccia del sub 54enne di Termoli, molto conosciuto in città. Dalle 18 circa di ieri non si hanno più notizie. Il 54enne, sub esperto, si era immerso prima a Punta Secca, isola di Capraia, e poi alla punta nord di San Nicola. L’allarme è scattato solo dopo un paio di ore quando i compagni di immersione ne hanno segnalato la scomparsa. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi coordinata dalla Capitaneria di porto di Termoli con l’aiuto dei Carabinieri e diving delle Isole. Finora le ricerche, continuate tutta la notte, non hanno dato alcun esito.

