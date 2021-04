Ancora nessuna autorizzazione per i tavolini all’aperto, ristoratori termolesi sul piede di guerra

Pronti a rischiare la multa della Polizia Municipale piuttosto che attendere l’autorizzazione per poter sistemare i tavoli all’estreno e potre finalmente tornare a lavorare con il passaggio del Molise in zona gialla. Sono i ristoratori termolesi che sono stufi di dover sprecare ulteriormente tempo dopo le riaperture. “Dopo tre mesi a casa – hanno riferito alcuni ristoratori all’Ansa – non ci aspettavamo di dover attendere ancora altri giorni per poter ripartire”. Sulla vicenda interviene l’assessore comunale al Commercio e patrimonio, Giuseppe Mottola: “Domattina ci sarà una riunione in Municipio – dichiara all’Ansa – con il sindaco Roberti e il dirigente all’ufficio del patrimonio per le assegnazioni dei permessi relativi alla concessione del suolo pubblico ai ristoranti. Sempre domani si definiranno i parametri e procederemo con le assegnazioni delle concessioni stagionali, per poi effettuare le verifiche sugli spazi in relazione alle domande pervenute”. La questione riguarda i locali che utilizzano i dehors solo durante il periodo estivo e in luoghi diversi dalle isole pedonali. L’assessore annuncia controlli sul distanziamento dei tavoli che dovranno essere collocati nel rispetto delle norme anti-covid. “Penso che già domani, al più tardi dopodomani, sempre verificando le norme del codice della strada, saranno rilasciate le autorizzazioni per i tavolini”.