Ancora incendi in basso Molise: Vigili del fuoco in azione tra Campomarino e Poetocannone

Non c’è tregua per i Vigili del fuoco che sono dovuti intervenire nel pomeriggio di oggi, 7 agosto, intorno alle 17.30 circa per spegnere un nuovo incendio che si è sviluppato tra Portocannone e Campomarino. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio evitando che il rogo si espandesse.

co in azione tra Campomarino e Poetocannone

