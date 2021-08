Ancora in fuga i 9 migranti che si sono allontanati dal centro di accoglienza di Campolieto

Sono ancora in fuga i 9 migranti, tutti tunisini, che si sono allontanati lo scorso 5 agosto dal centro di accoglienza di Campolieto. I tunisini erano arrivati da Trapani lo scorso 3 agosto e poi trasferiti presso il centro di accoglienza in provincia di Campobasso. Tutti negativi al tampone rapido, erano in attesa del molecolare e per questo erano in isolamento fiduciario. Sulle loro tracce le forze dell’ordine che stanno proseguendo nelle le ricerche. Già un anno fa, il 10 agosto del 2020, due tunisini tentarono la fuga dal centro di Campolieto: in quell’occasione però furono poi rintracciati nelle vicinanze e bloccati.