Ancora in fiamme il Bosco Fantine, Canadair in volo per spegnere l’incendio (VIDEO)

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un nuovo focolaio divampato nel bosco Fantine a Campomarino, lungo la statale 16. In azione il canadair e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso che stanno cercando di spegnere il rogo. Non c’è pace per Campomarino che si è risvegliata ancora una volta carbonizzata in gran parte. Il bosco Fantine ha bruciato per l’intera notte e qualche focolaio insiste ancora. Il canadair continua incessantemente ad effettuare lanci sulla zona colpita dall’incendio.

Video di Alessandro Nacca